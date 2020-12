Trabajadores de Telebachilleratos anuncian movilizaciones por falta de atención de SEGEGO

-Denuncian atropellos y violaciones labores por parte de la dirección general de telebachilleratos y del sindicato único



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca (STTCEO), anunciaron que llevarán cabo una serie de movilizaciones, debido a que existen violaciones a los derechos de los trabajadores de este gremio, por parte de la dirección general y del sindicato único, que tiene en su poder el contrato colectivo de trabajo.



Agregaron que estas violaciones se dan a pesar de que el STTCEO cuenta con su registro patronal y aglomera a 118 trabajadores, incluso cuentan con su toma de nota, lo cual le da validez y certeza legal a este gremio, pese a esto el otro sindicato y la dirección general han cometido una serie de violaciones a los derechos de los trabajadores.



Una de estas violaciones es que algunos trabajadores de este sindicato han renunciado y en lugar de que estas plazas sean ocupados por el STTCEO, el Sindicato Único de Trabajadores se las adjudica, señalaron que desde el 2018 no se ha aperturado ningún plantel de este subsistema del nivel medio superior, sin embargo el sindicato mayoritario ha estado traficando plazas.



En cuanto a la dirección general, dijeron que se han mantenido como testigos de estos atropellos, todo esto fue denunciado de manera pública en la manifestación que hicieron frente a casa oficial el pasado 13 de noviembre, en aquella ocasión la SEGEGO se comprometió a dar seguimiento a su caso, sin embargo a casi un mes no se han registrado avances.



Por estos motivos han tomado la determinación de movilizarse para que el otro sindicato y la dirección general respeten a su base trabajadora, por lo que no permitirán que se sigan cometiendo más atropellos y violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.



Entre las movilizaciones se tienen contemplado el bloqueo de algunos cruceros de la ciudad y en caso de que la SEGEGO continúe sin darles atención, éstas medidas podrían intensificarse, una de las primeras acciones fue tomar la caseta de Huitzo.

