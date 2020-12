Realizarán colecta para recaudar fondos para salvar árboles del zócalo de Oaxaca



-La iniciativa es impulsada por “Techo verde Oaxaca”, la mitad del recurso será dado por la Fundación Harp.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Por medio de la iniciativa “Techo Verde Oaxaca”, se anunció que se realizará una colecta para recaudar fondos y así salvar el arbolado del zócalo de la ciudad capital, esta iniciativa es impulsada por Adriana Aguilar, quien dijo que esta iniciativa es ciudadana y tiene como objetivo proteger los recursos naturales, cultural e histórico de la ciudad de Oaxaca.

Aclaró que esta iniciativa es totalmente ciudadana y no tiene nada que ver con algún interés político, pues el único objetivo reiteró, es salvar el arbolado que se ubica en el zócalo y en la Alameda de León, agregó que tampoco se trata de buscar o señalar culpables, sino buscar soluciones, como el dar mantenimiento a los árboles.

El monto que se requiere para dar mantenimiento a todo el arbolado del zócalo y de la alameda es de un millón 120 mil pesos, de los cuales la Fundación Harp Helú pondrá el 50 por ciento y el resto será juntado por medio de la colecta a la que se está convocando, para ello se dispones de varios métodos, uno de ellos es depósito bancario, transferencia electrónica o depósito en tiendas Oxxo.

Señaló que es momento de actuar y salvar el arbolado, sobre todo porque en el mes de septiembre dos laureles cayeron y esto evidenció la falta de mantenimiento, así como la preocupación de una parte de la población, incluso un grupo de personas plantaron un higo en el sitio dónde se cayó uno de los laureles.

Finalmente dijeron que cuando se haya juntado la parte que les corresponde, el dinero se le entregará a la Fundación Harp para que sean ellos quienes lleven a cabo el mantenimiento del arbolado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario