Realizará ECAFFS en Tuxtepec, Expo Feria Regional de Huertos Urbanos y consumo sustentable

-La expo se hace a casi 2 años de que implementaron el programa de huertos en el municipio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Como parte del resultado un programa que como asociación han hecho en los últimos 2 años, integrantes de ECAFFS realizan una Expo Feria Regional de Huertos Urbanos los días 11, 12 y 13 de diciembre.

El Presidente de la Asociación Lázaro Ramón Cruz Ferreti dijo que en esta expo feria se exhibirán todos los productos alimentos que lograron cosecharse de manera orgánica a través de las diferentes capacitaciones que durante estos 2 años estuvieron dan a ciudadanos que buscaron aprender a sembrar y cosechar de manera orgánica parte de sus alimentos.

Señaló que este programa de huertos urbanos, surgió con la finalidad de que los ciudadanos de la región aprendieran a sembrar de una manera sana, sin agroquímicos o sustancias que dañen el medio ambiente, por lo que en esta expo feria habrá conferencias que ayudarán a mejorar las técnicas de cultivo.

Por su parte Enrique Orozco Vázquez, integrante de la asociación mencionó que en esta expo feria de 3 días habrá diversos temas como es el de Métodos de Compost, el de impactos de agroquímicos en la salud otro más es el de los estudiantes de secundaria y el club de huertos escolares como una estrategia a favor del medio ambiente; otra de las ponencias es el de los beneficios a la salud de una alimentación orgánica, la producción cunicola, el impacto de los huertos urbanos entre otros más.

Destacaron que en esta expo se tomarán en cuenta todas las medidas de sanidad, además de que en el ingreso se supervisará que usen el cubrebocas, aunado a esto habrá expositores que ofrecerán productos como miel, jengibre, pan, café, cerveza artesanal, y también puntualizaron que este evento es libre de plásticos.

La expo se llevará a cabo en conocido salón de eventos sociales, ubicado en el muro boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre las calles Hidalgo y Nicolás Bravo.

