Militantes del PVEM se manifiestan y exigen salida inmediata de Pepe Garfias Gillesen

-Denunciaron que durante la gestión de Garfias Gillesen se han cometido muchos actos de corrupción, además de no cumplir los compromisos que hizo con la militancia



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), protestaron frente a las oficinas del Comité Estatal, para exigir la salida de manera inmediata del Delegado Nacional con funciones de Secretario General del partido José Antonio Estefan Gillesen, a quien señalan de no cumplir con los compromisos que hizo con la militancia.



Durante la protesta algunos de los manifestantes realizaron pintas en el edificio y bloquearon la circulación sobre la calle Hidalgo entre las calles de González Ortega y Libres, en esta acción participaron alrededor de cincuenta personas, los manifestantes se negaron a dar más datos sobre sus demandas, pues se negaban a ser grabados.



Cabe mencionar que la sede de la dirigencia estatal del Partido Verde, también es ocupada como oficina de enlace del Senador de la República por este instituto político Raúl Bolaños Cacho Cué, minutos más tarde dialogaron con un representante del partido, quien se negó a comunicar a los manifestantes con Garfias Gillesen, situación que provocó su molestia y por ello realizaron pintas en la fachada.



Estas personas denunciaron que durante la gestión de Pepe Garfias Gillesen se han cometido diversos actos de corrupción al frente del partido, incluso lo señalaron de no salir de su domicilio en San Felipe del Agua, que siempre se comporta como un “junior”, además de no conocer la capital ni el estado, finalmente dijeron que quien toma las decisiones del partido es el ex priísta Elpidio Altamirano.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario