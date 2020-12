Instala Alejandro Murat Consejo Oaxaqueño de Conmemoraciones de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México 2021-2022

-En esta integración, asistió el coordinador General de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías, para llevar a cabo diversas actividades con el Gobierno Federal y municipios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de diciembre de 2020. Ante el coordinador General de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, tomó protesta a integrantes del Consejo Oaxaqueño de Conmemoraciones de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México 2021-2022, el cual representa un grupo de trabajo especial que se coordinará con el gobierno federal y autoridades municipales para realizar diversas actividades encaminadas a fomentar valores, unidad y responsabilidad cívica y social.

Ante los integrantes de este Consejo y del presidente municipal de Cuilapam de Guerrero, Diego Moisés Pérez de la Cruz –una de las primeras localidades de estos eventos-, el Mandatario Estatal resaltó que Oaxaca es tierra de héroes y heroínas, cuna de la historia.

“El México de hoy no se puede explicar sin este estado, en donde nació y gobernó Benito Juárez, artífice de la segunda transformación histórica del país, que fue la Reforma”, resaltó, al tiempo de mencionar también a Ricardo Flores Magón, José Vasconcelos, Abraham Castellanos, Juana Catalina Romero, José López Alavez, Rufino Tamayo, Rodolfo Morales y Francisco Toledo, entre otras personas, quienes dijo, son héroes y heroínas culturales que alimentan el alma oaxaqueña y son el referente póstumo del estado como el reflejo espiritual de México.

Así como de Porfirio Díaz, el General, el Soldado de la Patria; el gran transformador de México que abrió el camino de lo que hoy se está construyendo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En este sentido, Murat Hinojosa estableció el compromiso de su administración para llevar a cabo estas actividades con orgullo por el país. “Hoy, esta Nación quiere unidad y concordia; que esta iniciativa sirva para recordarnos que somos todas y todos, hijos de un proyecto común que se llama México”, resaltó.

Conmemoración de tres hitos históricos de México

El gobernador Alejandro Murat refirió que el próximo año se conmemorará los 700 años de la Fundación México-Tenochtitlán, los 500 años de la Memoria Histórica de Tenochtitlán y el bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, tres hitos históricos del país, por lo que se establece una coordinación con el Gobierno Federal y los municipios para efectuar los eventos alusivos

En tanto, el coordinador General de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías, resaltó que se han convocado a las autoridades estatales para realizar estas actividades conmemorativas junto con el Gobierno Federal.

Destacó que la historia de México, la cual el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca recuperar, es una historia de la lucha por la igualdad, que comenzó hace 200 años con los movimientos para lograr una paridad. Es por ello –dijo- con el esfuerzo de los gobiernos, federal, estatal y municipal, entre ellos Oaxaca, se realizarán estas conmemoraciones.

Señaló que Cuilapam de Guerrero y Oaxaca de Juárez, serán los primeros sitios en donde se iniciarán estas actividades, por su relevancia en los hechos históricos, en el participarán académicos, empresarios y diversos sectores de la sociedad.

Este Consejo, en el que el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, funge como Secretario Técnico, coordinará las actividades y eventos que se llevarán a cabo en la entidad, en el marco del Programa Federal de Conmemoraciones, para promover y reconocer los hechos, procesos y personajes históricos de México, a realizarse en el periodo 2021-2024.

En este sentido, Ángel Villarreal expuso que este órgano es el resultado del acuerdo establecido por el Gobernador de Oaxaca para su constitución, y publicada en el Periódico Oficial del 5 de diciembre de este año.

Este Consejo quedó integrado por los titulares de las secretarías General de Gobierno, Francisco Javier García López; de las Culturas y Artes de Oaxaca, Karla Verónica Villacaña Quevedo; de Desarrollo Social y Humano, Yolanda Martínez López; de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, Eufrosina Cruz Mendoza y de Administración, Germán Espinoza Santibáñez.

Así como por los titulares de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez Girón; de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos; de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, Javier Lazcano Vargas; el director de CORTV, Martín Vásquez Villanueva y el coordinador general de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología, Francisco Márquez Méndez.

Posteriormente, con la representación del gobernador Alejandro Murat, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, junto con el Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías, realizaron la cancelación de timbre postal “Nuestra Riqueza”, a fin de conmemorar cada año productos alimenticios y de ornato endémicos de México, con el propósito de reforzar su identidad e incrementar su producción y consumo.

Como invitados asistieron el presidente de la Fundación Amigos de la Hemeroteca Pública “Néstor Sánchez Hernández” A.C., Prometeo Alejando Sánchez Islas; el rector de la Universidad Regional del Sureste, Miguel Ángel Hernández Mendoza y el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca, José Rivera Espina.

