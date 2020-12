Iniciativa de “Techo Verde Oaxaca” y fundación Harp Helú tiene tintes políticos: Ambientalistas

-Señalaron que no es justo que con el pretexto de cuidar el arbolado del zócalo y de la alameda de León, pretendan impulsar un proyecto con fines electorales



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), manifestaron su rechazo al proyecto anunciado por Adriana Aguilar y el empresario Mario Rodríguez y en el que participará la fundación Harp Helú, pues señalan que tiene un trasfondo político.



Nazario García argumentó que no es justo que con el pretexto de cuidar el arbolado del zócalo y de la alameda de León, pretendan obtener ciertos beneficios o impulsar un proyecto que tiene un interés electoral, pues justo cuando se está inmerso en el proceso electoral, surge esta iniciativa, sentenció el artista plástico Markoa Vásquez.



Agregaron que no es obligación de nadie rescatar los árboles, pues debe ser el gobierno el que destine recursos para su mantenimiento, en ese sentido dijeron que las autoridades deberían gastar el dinero en reparar los árboles en lugar de colocar adornos en cada temporada.



Asimismo indicaron que el mejoramiento del arbolado requiere de una inversión mayor a los dos millones de pesos que mencionaron Mario Rodríguez y Adriana Aguilar, pues de acuerdo a estimaciones y estudios que han realizado, el monto que se necesita para este fin es de por lo menos 20 millones de pesos.



Finalmente dieron a conocer que en los próximos días entregarán un oficio al gobierno municipal y al gobierno del estado, para que hagan algo por la conservación de los árboles del zócalo capitalino, asimismo indicaron que en caso de no obtener una respuesta a su petición, tomarán otro tipo de acciones, aunque no especificaron cuáles serían.

