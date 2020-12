Inicia en Loma Bonita campaña de salud visual a bajo costo

-Estarán acudiendo a las comunidades con la finalidad de que sean más los que se beneficien



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes inició una campaña de Salud visual a bajo costo, con la finalidad de apoyar a las familias de este municipio, por lo tanto el DIF se dio a la tarea de solicitar algunos descuentos a esta empresa que a partir de este día y hasta el 11 de este mes.



La responsable de la campaña Elvira Ochoa Prieto, explicó que los costos varían dependiendo el modelo, por lo que el DIF le solicitó hacer esta campaña y más en estos momentos que muchas familias de este municipio están afectadas económicamente.



Señaló que durante este lunes estuvieron en Mixtán, el martes estarán en el Mirador, así mismo el miércoles acudirán a la comunidad de Arroyo Metate, el jueves en San Benito, y el viernes en la comunidad de Guadalupe Victoria.



Dijo que hacerse estos estudios es muy rápido, ya que se tardan alrededor de unos 15 minutos en hacer este trámite.



Invitaron a los ciudadanos a aprovechar esta campaña y así tramitar sus lentes a bajo costo, además reiteró la encargada que se están cuidando todas las medidas necesarias de sanidad.

