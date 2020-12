Diputados siguen sin ponerse de acuerdo, suspenden sesión para elegir mesa directiva

-No hubo quórum legal para que se llevará a cabo la sesión, se reanudará este miércoles a las once de la mañana

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más se suspendió la sesión del congreso local en la que se elegirá la nueva mesa directiva, en esta ocasión no hubo el quórum legal, puesto sólo estuvo presente el Presidente de la Mesa Directiva Jorge Villacaña Jiménez y el Diputado Local Pável Melendez.

La sesión estaba programada para la una de la tarde, sin embargo a pesar de que Villacaña Jiménez arribó al salón del pleno media hora después, al dar el tiempo de prórroga, los legisladores no hicieron acto de presencia, por lo que no se pudo iniciar la sesión al no haber el quórum legal.

Está situación deja en evidencia que las fracciones parlamentarias no se han puesto de acuerdo para determinar quién presidirá la mesa directiva, pues hay quienes señalan que le corresponde a una mujer, pues en los dos años anteriores este cargo ha sido para hombres.

No obstante hay quienes señalan que al estar una mujer al frente de la JUCOPO, la mesa directiva le debe corresponder a un hombre estar en la mesa directiva, aunque en el segundo año legislativo tanto la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva estuvieron presidida por hombres, Horacio Sosa en la JUCOPO y Jorge Villacaña en la Mesa Directiva.

La sesión se programó para este miércoles a las once de la mañana, por lo que se espera que para esta fecha las fracciones parlamentarias ya se hayan puesto de acuerdo, cabe mencionar que los nombres que se manejan para la mesa directiva son las Diputadas Aurora López Acevedo, Victoria Cruz Villar, César Morales Niño y Arsenio Mejía.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario