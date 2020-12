Cambios en el gabinete de AMLO; Tatiana Clouthier, nueva secretaria de Economía

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la diputada Tatiana Clouthier será la nueva titular de la Secretaría de Economía, en sustitución de Graciela Márquez.

Clouthier fue coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador en 2018 y, posteriormente, una de las figuras más visibles de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

«Tatiana es una mujer con principios, con integridad, honesta y va a ayudarnos para que se siga promoviendo la actividad económica en el país y se tenga buena relación con el sector empresarial, el sector obrero, se fomente el comercio exterior», dijo el presidente.

Por su parte, Márquez fue propuesta por el presidente para formar parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), cargo que debe ser avalado por el Senado.

«Necesitamos llevar a cabo cambios en todas las áreas. Fueron 36 años de predominio de la política neoliberal. Tomaron el Gobierno y hay áreas donde prevalece la tecnocracia todavía. Necesitamos ir dándole una visión social a la administración pública», dijo López Obrador.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 7 de diciembre, el mandatario mexicano también informó sobre varios nombramientos y propuestas para ocupar cargos públicos.

Galia Borja Gómez, actual tesorera de la Federación, fue propuesta para ser la nueva subgobernadora del Banco de México (Banxico). De obtener el visto bueno del Congreso, sería la segunda mujer en la historia del banco central en ocupar dicho puesto.

Por su parte, la socióloga Elvira Concheiro ocupará el cargo vacante de Borja, en la Tesorería de la Federación.

Además, la capitana Ana Laura López Bautista será la nueva coordinadora general de Puertos y Marina.

En total, el presidente mexicano anunció un total de cinco mujeres para ocupar diversos cargos en la administración federal.

