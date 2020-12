Se registran 103 casos nuevos de COVID-19, suman 25 mil 037 casos acumulados: SSO

-Exhorta a la población no realizar reuniones, celebraciones y fiestas de fin de año, para evitar contagios por COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 05 de diciembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que al corte de este sábado 05 de diciembre, se han registrado 103 casos nuevos de COVID-19, que suman 25 mil 037 acumulados en la entidad.

Así lo informó el coordinador del Plan Emergente de Prevención y Control de COVID-19 de los SSO, Rubén Coronado García, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, quien detalló que se han notificado 39 mil 866 casos; de los cuales 10 mil 989 han sido negativos, tres mil 840 son sospechosos, 22 mil 331 se han recuperado, y se contabilizan cinco decesos que suman mil 965 defunciones.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 16 mil 915 casos confirmados y 994 defunciones, Istmo dos mil 335 y 322 defunciones, Tuxtepec mil 891 y 279 defunciones, Mixteca mil 830 y 175 defunciones, Costa mil 284 y 125 defunciones, y la Sierra 782 y 70 defunciones.

Sostuvo que los 103 casos nuevos de COVID-19, se distribuyen en 37 municipios, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 26, Santa Lucía del Camino 12, Santa Cruz Xoxocotlán y San Juan Bautista Tuxtepec ocho cada uno, Santa María Atzompa seis, Huajuapan de León cinco, el resto tres, dos y un solo caso.

Señaló que hay 690 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 576, Mixteca 30, Sierra 29, Costa 22, Istmo 19 y Tuxtepec 14.

Añadió que de las mil 965 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 905, 448 y 286 respectivamente. Por sexo, mil 296 son hombres y 669 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Coronado García dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, los SSO registran el 22.4%, el HRAEO 100%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 50%, SEDENA 25.8%, ISSSTE 58.2%, IMSS régimen ordinario 36.5%, IMSS Bienestar 28.8%, PEMEX 16.7%, SEMAR 11.8%, Privado 50%, y un global para la atención de pacientes con COVID-19 del 34.9%, de los cuales el 38.6 % es sin ventilador y el 29% de camas con ventilador.

El funcionario recordó a la población continuar con el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia de dos metros, realizar el lavado frecuente de manos, evitar tocarse la cara durante las actividades, mantener la higiene personal, así como la de alimentos, y evitar reuniones en lugares cerrados, de preferencia con menos de 10 personas.

En este sentido exhortó a la población a no realizar celebraciones y fiestas durante este fin de año, “debemos cuidarnos nosotros mismos, tenemos que ayudar a los médicos, urgenciologos, intensivistas, internistas, pediatras y todo el personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención, ya que a pesar de todos los cuidados lamentablemente están muriendo”, dijo.

Finalmente, pidió a la población actuar con responsabilidad ante la grave situación por la que se está viviendo y continuar con las recomendaciones sanitarias.

