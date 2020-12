PAN, PRI y PRD podrían ir en coalición en elección del 2021

-La dirigencia nacional del PAN acordó ir formar esta coalición, para obtener mayoría en San Lázaro y “frenar al gobierno”, señaló Santiago Creel.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Lo que parecía algo muy difícil que pudiera suceder, incluso hasta una broma, es posible que en la elección del 2021 se pueda ver y es una coalición entre los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), pues la dirigencia nacional blanquiazul aprobó buscar una coalición de este tipo en al menos 134 distritos electorales.

El Presidente de la Comisión Política del PAN Santiago Creel Miranda, mencionó que “si se quiere lograr la mayoría en la Cámara de Diputados tenemos que llegar al principio de realidad: hoy en las circunstancias en las cuales nos encontramos, no hay forma de construir una mayoría, y si no hay forma no va a haber manera de frenar a este gobierno, Tenemos que buscar el control de la Cámara de los Diputados para controlar una parte importante de lo que está haciendo este gobierno”.

Otro de los acuerdos que se tomaron fue que se deja la posibilidad de impulsar candidaturas con organizaciones civiles como México Libre de Margarita Zavala, la cual no fue acreditada como partido político nacional, asimismo se determinó no ir en coalición con el PRI y el PRD en los estados de Jalisco, Morelos, Querétaro y Tamaulipas, es decir que en Oaxaca si podría darse esta coalición.

El Presidente del CEN del PAN Marko Cortés, mencionó que una de las clausulas del acuerdo es que se reserve el derecho de veto a políticos impresentables, que se propongan perfiles que no se vendan ni se atemoricen frente al poder, además de que se firme un compromiso público de la defensa de las instituciones, la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de estados y municipios.

El acuerdo de coalición tuvo 215 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, con el objetivo de suscribir convenios de coalición flexible o parcial con otros partidos políticos a excepción de Morena.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario