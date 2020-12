Con encendido de luces, inauguran en Tuxtepec “Navidad de la esperanza”

-El Presidente Municipal reconoció la labor del personal que labora en los hospitales, por la lucha que hacen contra el Covid.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno municipal de Tuxtepec encendió la noche de este sábado, los adornos navideños que se colocaron en varios puntos de la ciudad, el parque Benito Juárez fue en punto en el que se hizo la inauguración del a llamada “Navidad de la Esperanza”, el evento estuvo encabezado por el edil Noé Ramírez Chávez.

En su discurso el Presidente Municipal dijo que “el entretejido de la nueva realidad nos hermana como familias tuxtepecanas”, por ello autoridades municipales y ciudadanía en general participaron en el encendido de luces denominada la “Navidad de la Esperanza” y que este acto sea un símbolo de fraternidad regido por las medidas de prevención sanitarias vigentes.

Ramírez Chávez aprobechó el momento para agradecer y reconocer al personal médico y de enfermería que han estado en la primera línea durante la pandemia por Covid, así como a las personas que diariamente realizan sus actividades con mucha responsabilidad y que sin embargo perdieron la vida, además invitó a la población a construir una nueva historia para Tuxtepec.

El encendido de las luces se hizo guardando los protocolos de sana distancia, pues hubo poca asistencia, por ello el mandatario municipal mencionó que en este encendido no fue posible que estuviera toda la población como en años anteriores, sin embargo gracias a las plataformas digitales, muchas personas fueron testigos de este momento por la transmisión que se hizo.

