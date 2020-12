A pesar de pandemia MULT, MTO y FALP organizan marcha masiva en Oaxaca



-Dirigentes se deslindaron de posibles contagios al decir que la marcha estuvo controlada y organizada.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca,- A pesar de la pandemia y de los contagios de Covid que se siguen presentando en la capital del estado, se llevó a cabo una marcha en la que participaron más de 3 mil personas, esto de acuerdo a estimaciones de la policía vial, está mar a fue convocada por el Movimiento por la Transformación de Oaxaca (MTO), el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) y el Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT).

A pesar de esto el dirigente del MOT Francisco Martínez Nery, se justificó diciendo que en ningún momento se expuso a la gente, pues la marcha se hizo de manera organizada, incluso señaló que no hicieron mitin, para así evitar que se aglomeraran las personas, además de que las organizaciones que participaron llevaban cubre bocas adicionales, incluso no se responsabilizó en caso de que alguien se contagiara de Covid o peor aún, que falleciera por esta situación.

La marcha partió del monumento a la madre hacia la Alameda de León en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, pasaron por el cerro del fortín y de ahí se dirigieron por algunas calles del centro histórico, a pesar de que el contingente iba organizado con la formación 3 en fondo, el riesgo de contagio es elevado por la concentración de personas, además algunas de ellas no llevaban cubre bocas.

Cuando la marcha llegó a su destino, una persona sufrió de convulsiones y por el sonido local tuvieron que pedir un médico y una ambulancia para atenderlo, al lugar llegaron paramedicos para atender a esta persona para estabilizarlo.

El dirigente del MTO Francisco Martínez Nery, comentó que esta marcha fue para manifestar su respaldo al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, además la marcha sirivió para que las organizaciones exigieras a las autoridades una mejor calidad de vida, que se haga algo para detener los feminicidios, que se deje de matar a los líderes sociales.

Cabe mencionar que existen rumores de que Martínez Nery busca ser candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez y de ahí buscar la gubernatura en el 2022, por ello al cuestionarle si la marcha también fue para mostrar músculo político, respondió que esta acción sirvió para mandar un mensaje a todos los partidos políticos, principalmente a Morena, que se deben elegir a las mejores personas para que sean sus candidatos.

