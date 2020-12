Registran 167 casos nuevos de COVID-19 y siete decesos, evita fiestas y reuniones por tu salud y la de los demás

-Exhortan los SSO a la población usar cubrebocas que cubra nariz y boca y mantener sana distancia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de diciembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) contabilizan este 4 de diciembre, 167 casos nuevos de COVID-19 que suman 24 mil 934 casos acumulados en la entidad.

Así lo dio a conocer la jefa de la unidad de epidemiológica de los SSO, Yuko Nakamura López, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, quien informó que se han notificado 39 mil 624 casos de los cuales, 10 mil 956 son negativos, hay tres mil 734 sospechosos, 22 mil 331 se han recuperado, y lamentablemente se han registrado siete decesos que suman mil 960 defunciones.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza, 16 mil 838 casos confirmados y 992 defunciones, Istmo dos mil 333 y 322 muertes, Tuxtepec mil 882 y 278 fallecimientos, Mixteca mil 821 y 174 pérdidas, Costa mil 281 y 125 defunciones, y en la Sierra 779 y 69 fallecimientos.

Puntualizó que de los 167 casos nuevos, se registran en 46 municipios siendo los que mayor número de casos presenta el de Oaxaca de Juárez con 68, Santa Cruz Xoxocotlán 12, Ocotlán de Morelos ocho, Santa Lucía del Camino y Villa de Zaachila seis cada uno, San Lorenzo Cacaotepec cinco, Santa Cruz Amilpas cuatro, el resto tres, dos y un caso.

Nakamura López, dijo que hay 653 casos activos de los cuales la Jurisdicción sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 558, Sierra 28, Mixteca 23, Costa 22, Istmo 17, y Tuxtepec cinco.

Añadió que de las mil 960 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 902, 448 y 286 respectivamente; por sexo, mil 293 son hombres y 667 mujeres; las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Sostuvo que la ocupación hospitalaria global para la atención de pacientes COVID-19 es del 35%, el 38.4 es sin ventilador y el 29.5 es con ventilador.

Señaló que hay cinco centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada, como el hospital general de zona número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Ixcotel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Doctor “Aurelio Valdivieso” y el Centro de Salud urbano 1.

Finalmente, exhortó a la población evitar reuniones, fiestas y eventos, continuar con las recomendaciones de sana distancia, uso de cubrebocas que tape nariz y boca en espacios públicos y cerrados, y si no tienen que salir quedarse en casa, lavarse las manos con agua y jabón.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario