Realizan operativos de control en bares y cantinas de Loma Bonita

-Los establecimientos y/o personas que no cumplan, se harán acreedores de multas y hasta la clausura definitiva de su negocio.

Loma Bonita, Oaxaca 04 de diciembre de 2020.- Atendiendo los acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento de Loma Bonita en sesión de Cabildo para mitigar los contagios de Covid-19, que puedan significar un posible rebote en la ciudad, la Regiduría de Desarrollo Rural y Económico a cargo de la C. Carolina Domínguez Paxtian, realizó un operativo de vigilancia en bares y cantinas.

Los operativos se realizarán de forma periódica, con la finalidad que se cumplan las medidas establecidas en el municipio.

Los lineamientos son: laborar en un horario de lunes a domingo de 12:00 a 19:00 horas, todo al 50% de su capacidad, con las medidas necesarias obligatorias de salud y seguridad sanitaria, reestableciendo poco a poco la economía local.

Cabe destacar que los establecimientos y/o personas que no cumplan, se harán acreedores de multas y hasta la clausura definitiva de su negocio, estas medidas son vigentes en barrios, colonias y comunidades del municipio de Loma Bonita Oaxaca.

