Promueven inclusión financiera en los micronegocios de los Valles Centrales y la Costa

-Con el kit de inclusión financiera, las y los propietarios podrán recibir pagos con tarjeta de crédito o débito

Comunicado

Oaxaca de Juárez, OaX. 4 de diciembre de 2020.- La Secretaría de Economía (SE) del Gobierno del Estado, promueve la implementación tecnológica financiera de los micronegocios de las regiones de los Valles Centrales y la Costa, con la finalidad de que puedan automatizar transacciones y realizar cobros de tarjetas bancarias, generando así mayores ingresos.

Esta acción se enmarca en el “Programa de Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica”, que esta Secretaría implementó para apoyar al sector comercio con motivo de la contingencia sanitaria del COVID-19.

El titular de la dependencia, Juan Pablo Guzmán Cobián destacó que el cobro a través de un punto-venta fortalece las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus por el intercambio de monedas y billetes, además facilita las operaciones entre los clientes y los proveedores.

“La Secretaría de Economía provee de manera gratuita a las y los interesados de una terminal punto de venta (TPV) y una tarjeta de ahorro con validez Mastercard, como destino de sus ingresos”, precisó.

Con el kit de inclusión financiera, el o la propietaria del micronegocio podrá recibir pagos con tarjeta de crédito o débito, realizar recargas de tiempo aire de diversas compañías de telefonía celular, ofrecer el servicio de pago de servicios como el de energía eléctrica y teléfono, así como realizar transferencias bancarias.

La meta de esta importante acción es fortalecer la economía de mil micronegocios, dando cumplimiento así al compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de fortalecer la economía local y dotar de las herramientas necesarias a los pequeños y medianos empresarios oaxaqueños.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario