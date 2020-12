Invita Seculta a la exposición de las y los ganadores de la convocatoria “El arte popular ante el Coronavirus”

Oaxaca, Oax. 4 de noviembre 2020.- El Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), invitan al público en general a disfrutar desde casa la exposición de las piezas ganadoras de la convocatoria “El arte popular ante el Coronavirus”, que se transmitirá el sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas por la página de Facebook https://www.facebook.com/seculta

La convocatoria “El arte popular ante el Coronavirus” emitida en el mes de marzo de este año y realizada en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal, brindó apoyo económico a 120 artesanas y artesanos de la entidad, quienes expondrán sus piezas en el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO) ubicado en San Bartolo Coyotepec.

La titular de la dependencia, Karla Villacaña Quevedo destacó que la convocatoria tiene el objetivo de incentivar, fortalecer, promover y difundir la elaboración de piezas creativas, que contribuyen al desarrollo biocultural del estado, y aportar un beneficio económico a quienes no cuentan con un ingreso ante la pandemia por COVID- 19.

Explicó que debido a la contingencia, se han implementado diversas actividades para impulsar al sector artístico y cultural de la entidad, pero sobre todo para que cuenten con un incentivo económico que permita la reactivación del sector.

La muestra que permanecerá en el MEAPO del 5 al 20 de diciembre estará integrada por 120 piezas, cuyos resultados de los ganadores se dieron a conocer el 30 de octubre de este año.

Los 120 seleccionados como ganadores, mostrarán su trabajo en arte textil, cerámica, madera, metal, cestería, talabartería, cartonería, totomoxtle, tallado en hueso, hojalata, jícara, flor, chaquira, cantera y dibujo detallado.

