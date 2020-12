Frente frío 18 traerá rachas de viento y temperaturas bajas

MILENIO

El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy, el frente frío 18 recorrerá el norte y noreste de México, trayendo con ello a Tamaulipas un nuevo descenso en las temperaturas y posibles lluvias, así como rachas de viento de 70 kilómetros por hora.

Estos cambios bruscos en el clima interaccionarán gradualmente con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, mantendrá el potencial de lluvias en el noreste, oriente y sureste del país.

A su vez, la masa de aire polar que impulsa al nuevo frente frío, ocasionará condiciones frías.



De acuerdo al organismo dependiente de la Conagua, las rachas de viento de 60 a 70 km/h con posibles tolvaneras se prevén en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a partir de la noche, e iniciará con ello un nuevo evento de “Norte” en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

El pronóstico advierte de posibles intervalos de chubascos de 5.1 a 25 mm, en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y temperaturas mínimas de -5 a 0°C con heladas en zonas montañosas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí.

Finalmente a partir de la noche y madrugada del jueves, un nuevo evento de “Norte” en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

