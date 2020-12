Firma IEEA Oaxaca convenio con San Jacinto Amilpas

-Este municipio contará con una plaza comunitaria con equipo de cómputo e internet, en beneficio de las y los educandos del IEEA.

Comunicado

San Jacinto Amilpas, Oax. 5 de diciembre de 2020.– Con la finalidad de instalar una plaza comunitaria en beneficio de educandas y educandos de Oaxaca, y principalmente de los habitantes de este municipio, la titular del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Miriam Pilar Liborio Hernández y la presidenta municipal, Yolanda Santos Montaño, firmaron un convenio de colaboración.

La presidenta municipal, Yolanda Santos Montaño, agradeció a la Directora General del IEEA el apoyo que siempre muestra con su municipio. “Este es uno de los días que nos aliamos como instituciones para el desarrollo educativo de nuestra sociedad y más, con las personas que en su momento no pudieron asistir a la escuela y que hoy podrán hacerlo”, apuntó.

Santos Montaño celebró este convenio específico que permitirá contribuir de manera inclusiva, promover y fomentar la educación, concediendo un espacio de la casa de cultura para constituir una plaza comunitaria en beneficio de las y los educandos del IEEA.

En tanto, la directora general del IEEA, Miriam Pilar Liborio Hernández, destacó que gracias a un trabajo en conjunto, hoy la plaza comunitaria es una realidad y ayudará abatir el rezago educativo de casi 3 mil personas; asimismo, agradeció a la Presidenta Municipal otorgar el espacio y dijo, que cuando la pandemia pase, todas y todos podrán acceder de manera presencial a este lugar.

Liborio Hernández invitó para que conozcan el Modelo Educativo para el Trabajo (MEVYT), en línea, porque hoy la educación está jugando un papel importante. “Pues todas las personas que no pudieron acceder a una educación escolarizada; lo podrán hacer desde aquí en la plaza comunitaria; porque no hay regalo más grande que la educación”, apuntó.

Finalmente, Miriam Pilar Liborio Hernández celebró esta alianza y reconoció el interés de la Presidenta Municipal para que algunos elementos de su policía puedan concluir su educación básica e hizo extensa la invitación para que firmen el convenio “Compromiso por la educación” el cual consiste en que sus colaboradores o colaboradoras estudien en el IEEA y concluyan su educación básica.

La nueva plaza comunitaria San Jacinto Amilpas, cuenta con equipo de cómputo e internet y cuando las autoridades de Salud lo indiquen, podrán realizarse círculos de lectura y asesorías.

La firma de convenio se llevó a cabo en la Casa de Cultura Heberto Castillo cuidando las medidas de salud como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia; asistieron integrantes del cabildo y coordinadores del IEEA.

