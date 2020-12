Suspenden “Noche de rábanos” en Oaxaca por covid

-Fueron suspendidos todos los eventos públicos en la capital oaxaqueña durante esta temporada decembrina

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Concejales del ayuntamiento en la ciudad de Oaxaca de Juárez acordaron por unanimidad el punto de acuerdo propuesto por el presidente, Oswaldo García Jarquín, cancelando las calendas, recorridos en barrios y colonias, concursos, presentaciones artísticas, culturales y gastronómicas; o sesiones eclesiásticas con motivo de fiestas patronales.

Dado que todos los eventos públicos en la capital se han suspendido para evitar el rebrote de casos por Covid-19, también se ha decidido por primera vez cancelar la celebración de “la Noche de Rábanos”.

Este evento se lleva a cabo cada año el día 23 de diciembre en la zona del centro histórico y se trata de un concurso en donde los horticultores exponen sus obras con rábanos que son cosechados 3 días antes de la exposición, sin embargo este año no se celebrará para evitar contagios por covid.

Cabe mencionar que no se concederán permisos para la instalación de verbenas populares, tianguis de temporada y en general toda la actividad comercial que se genera en la vía pública, por lo que se ha instruido a los cuerpos de vialidad, protección ciudadana y servicios municipales realizar las acciones necesarias para hacer cumplir la ley.

Por su parte el gobernador Alejandro Murat, ha planteado realizar la entrega de estímulos económicos y medallas al mérito a médicos y enfermeras que han enfrentado la pandemia por covid en los hospitales del estado, además invitó a la población a que mantengan las medidas de prevención para evitar más contagios.

Finalmente indicó que el cambio de color en el semáforo, será por la responsabilidad que tengan los ciudadanos, con respecto a las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, la sana distancia y la higiene en manos.

