Por dos horas trabajadores de Monte Albán bloquearon acceso; piden incremento al presupuesto

-Señalan que existe un déficit de mil millones de pesos en el INAH, el cual se agravará con el recorte presupuestal para el 2021

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de trabajadores del centro arqueológico de Monte Albán, bloquearon por espacio de dos horas el acceso a este recinto prehispánico, para exigir a las autoridades federales y estatales que se les asigne un presupuesto mayor para el próximo año.

El Secretario General de la Sección Oaxaca del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura Omar Bautista, mencionó que existe un deficit de mil millones de pesos en el INAH y por ello piden que para el próximo año les incrementen el presupuesto, pues al parecer el monto asignado para el 2021 será de 850 millones de pesos.

Los trabajadores bloquearon el acceso a Monte Albán alrededor de las ocho de la mañana y a las diez fue abierto para poder atender a las personas que llegan diario a visitar la zona arqueológica, la cual fue re abierta el pasado 24 de noviembre, luego de haber permanecido cerrado durante ocho meses por la pandemia de Covid.

El bloqueo provocó que se formara una larga fila de vehículos, pues las personas llegan desde temprano para poder entrar a la zona arqueológica, toda vez que durante el día se permite un aforo máximo de 400 personas para evitar aglomeraciones, esto de acuerdo a los protocolos autorizados para reaperturar Monte Albán.

