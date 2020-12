Jóvenes realizan “colecta navideña Tuxtepec” para apoyar a familias de escasos recursos

-Invitan a donar ropa de preferencia de frio y juguetes

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Jóvenes del municipio de Tuxtepec, están organizando una colecta navideña con la finalidad de apoyar a familias de escasos recursos, tomando en cuenta todos los protocolos y las medidas necesarias.

Paola Sosa una de las organizadoras señaló que esta colecta inició esta semana y terminará el próximo 19 de diciembre, para que el día 20 entreguen lo recabado, y aunque aún no definen en que colonias harán la entrega, buscan que sea en lugares en donde se necesite.

Lo que recabarán serán ropa de todo tipo pero de preferencia que sea de frio, cobertores y juguetes, todo en buen estado; y aunque en estos momentos no tienen un centro de acopio, están coordinándose para verse en un punto o bien pasan a los domicilios y pueden contactarlos a los teléfonos 287 889 54 62 y el 287 406 32 72.

La colecta, puntualizó que se está realizando con todas las medidas de sanidad, para no poner en riesgo a los que deseen donar, ni a ellos como organizadores, por lo que invitó a las familias del municipio a participar en esta campaña y así beneficiar a otras personas que están en situación vulnerable y que aún así debido a la contingencia su situación se complicó más.

Estos jóvenes que están realizando esta “colecta navideña Tuxtepec”, ya habían realizado una más y fue la de útiles escolares, mismos que entregaron entre estudiantes de algunas colonias vulnerables.

