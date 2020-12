Instalan otro monumento a la imprudencia en Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes fue colocado en el municipio de Tuxtepec, otro monumento a la imprudencia, para hacerle entender a la población de una manera cruda, que debe de cuidarse y no manejar en estado inconveniente.

Este monumento es un vehículo chocado, con una lona que tiene la frase “Valora tu vida, conduce sin alcohol”, y fue colocado en la gasolinera Costa Verde, con la finalidad de que todos los que pasen por el lugar lo observen.

Es el segundo que se instala en esta semana el primero fue una motocicleta chocada y fue colocada en el boulevard Antonino Fernández, como parte de las acciones que está implementando tránsito del estado debido a la gran cantidad de accidentes que han ocurrido últimamente, y que ha dejado en los últimos meses 5 decesos.

Además de estos monumentos a la imprudencia, han implementado operativos de prevención en donde invitan a los automovilistas, ciclistas, y motociclistas manjar con precaución, usar el casco y el cinturón de seguridad, pero sobre todo no manejar si ingirieron bebidas embriagantes.

