Gobierno de Murat dio 2.9 mdp a empresa fantasma para instalar adornos navideños

-La asociación “Oaxaqueños contra la corrupción” exhibió documentos

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Administración, destinó 2 millones 955 mil pesos a la empresa Equipo Industrial de Alta Seguridad Xadani S.A de C.V., misma que no aparece en la base de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia ni el Sistema Compranet, reveló la asociación “Oaxaqueños contra la corrupción”.

Esta agrupación exhibió documentos de la Invitación Abierta Especial con número IAE-SA-SA-0049-11/2020, para la compra de material de decoración con motivos navideños para los complejos de oficinas de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, así como en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

Oaxaqueños contra la corrupción evidenció que esta empresa tiene el giro de construcción de inmuebles comerciales, de servicios, institucionales, así como de obras para distribución, suministro y tratamiento de aguas y drenaje, además de venta al por mayo de maquinaria y equipo de uso general, es decir nada relacionado con los servicios que pide el gobierno del estado.

Asimismo dieron a conocer que esta empresa es foránea y quedó representada por Jesús Ramírez Montes de Oca, quien ha participado en otros procedimientos representando a la empresa Nanami Construcciones de Alta Dimensión S.A. de C.V.. además de acuerdo a los documentos mostrados por Oaxaqueños contra la Corrupción, otra empresa que participó en la licitación fue Materiales y Acabados Shani, S.A. de C.V., misma que tampoco aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia ni el Sistema Compranet.

Esta acción es totalmente contraria al discurso que ha dado el Gobernador Alejandro Murat, con relación a que su gobierno implementará una estrategia de austeridad, para lo cual anunció en días pasados un despido de personal de confianza y del régimen de honorarios, por las afectaciones que ha provocado la pandemia por Covid.

