Esperan hoteleros de Tuxtepec, repunte en la ocupación

-El presidente de la asociación señaló que cumplen con todas las medidas

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Rodolfo Cruz Arroniz, dijo que esperan que haya un repunte en cuanto a la ocupación hotelera en los próximos días, y con esto mejorar en cuanto a ingresos.

Señaló que esperan que aumente hasta un 30% de la reservación y así mejorar las condiciones de los hoteleros, que también sufrieron en esta contingencia debido a que registraban poca ocupación hotelera.

Agregó que hay en el municipio de 1,200 a 1,400 habitaciones distribuidas en 45 hoteles y moteles, y en todos se están cumpliendo con las medidas necesarias como el gel antibaterial, el uso del cubrebocas, pero además la limpieza en cada uno de los cuartos.

Sin embargo así como en todos los sectores, en este también hubo cortinas cerradas y fueron alrededor 5 establecimientos de este giro los que no pudieron mantenerse y cerraron y con esto evitar gastos como el pago de luz, los impuestos, la nomina, el IMSS y otros servicios más, sin embargo esperan que el próximo año vuelvan a abrir.

Los hoteleros en reiteradas ocasiones han solicitado a las autoridades que diseñen planes para reactivar el turismo y así poco a poco la ocupación hotelera aumente, ya que quienes actualmente hacen una reservación, es porque realizan tramites comerciales y no lo hacen en cuestiones turísticas, por lo que al promocionar los atractivos de la región esperan que les vaya mejor.

