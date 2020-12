Entrega IEEPO inmobiliario y equipo de limpieza a escuelas en Arroyo de Banco

-Autoridades reconocen déficit de infraestructuras en el sector educativo, además de las complicaciones que ha existido entre alumnos y maestros por las clases en línea.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) atendiendo las necesidades de los centros educativos arribó a la comunidad de Arroyo de Banco en el municipio de Valle Nacional, para hacer entregas de inmobiliarios y productos de limpieza a las escuelas Miguel Hidalgo y Lázaro Cárdenas como parte de la gestión que hiciera el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, para estos centros educativos de alta marginación.

Así mismo el representante de la Instancia Estatal José Luis Flores López jefe del departamento de asistencia educativa, reconoció que en la actualidad las escuelas cuentan con un déficit en inmobiliarios y herramientas para mejorar la calidad educativa de los alumnos, sin embargo dijo que se sigue trabajando para dar respuesta a las necesidades de este sector, pese a la complicación por la pandemia.



Así mismo, reconoció también que las clases en línea no han tenido el resultado que se esperaba, también explicó que hasta a los mismos educandos se les ha complicado la impartición de clases en este formato, sin embargo comentó que por el momento no hay condiciones para que regresen las clases presenciales.

Por su parte Sergio José Juan representante del MULT en el municipio y gestor de estos apoyos, agradeció a la Instancia Educativa por cumplir en tiempo y forma las peticiones que se hicieran a través de la organización para dotar de insumos a estas escuelas que ya representan deterioros en sus mobiliarios, aun a pesar de la contingencia mencionó que su organización no ha parado de trabajar para lograr más proyectos en el sector educativo, por lo que informó que en los próximos meses seguirán los resultados de los compromisos pactados con el Gobierno Estatal.



Así también Hermelinda Mauro Aranda directora del plantel, manifestó que las necesidades en una zona como esta son apremiantes por lo que espera que el IEEPO, siga volteando hacia esta zona, para atender las necesidades de los centros educativos que requieren de apoyos dentro de sus instituciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario