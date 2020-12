En Oaxaca fallecen 3 médicos en las últimas 3 semanas por Covid

-Uno de ellos era jefe de los servicios de medicina interna del IMSS



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- En las últimas 3 semanas han fallecido 3 médicos por Covid en la entidad, dos laboraban en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y uno en el hospital civil Aurelio Valdivieso, con estos casos la cifra llega a 49 fallecimientos en cuanto al personal de salud desde que inició la pandemia.



Compañeros de los finados confirmaron que el médico familiar en la región de la mixteca Juan Manuel González Santiago, el médico familiar del IMSS en Tlacolula José Bautista y el jefe de medicina interna del hospital civil José Cruz Bautistas, fueron quienes perdieron la vida por Covid en las últimas horas.



Además de esta confirmación, la delegación sindical del IMSS emitió el siguiente comunicado: “Hoy nuevamente la familia IMSS se encuentra de luto, dos grandes guerreros; padre e hijo han perdido la batalla ante el covid-19, médicos familiares del Hospital de Tlacolula el doctor Juan Manuel González Santiago, quien falleció el 11 de noviembre del 2020. Y el día de hoy su hijo el doctor Manuel González García, médico familiar en la región de Tlaxiaco; nuestras mas sinceras condolencias a su esposa la doctora Minerva Noyola, médico familiar en Tuxtepec, así como a toda su familia. Dios les fortalezca. D.E.P.”

