Concluyen cursos 117 mujeres Tuxtepecanas, podrán autoemplearse

-Fueron diferentes los cursos que se impartieron por parte del DIF y del gobierno municipal



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes se entregaron reconocimientos a 117 mujeres que concluyeron cursos que fueron impartidos por el DIF Municipal en Coordinación con el gobierno municipal, con esto buscan que las mujeres se auto empleen y tengan ingresos.



Las mujeres que concluyeron los cursos son de colonias como la Grajales, Siglo XXI, Santa Fe, La Lomita y la Obrera recibieron un reconocimiento como parte de esta capacitación.



El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, señaló que estas mujeres cuentan con habilidades para generar un oficio o profesión y con esto generar ingresos para estas 117 familias tuxtepecanas.



Dijo que su gobierno responde a los ciudadanos dando resultados a través de acciones que ayuden a mejorar su calidad de vida. Las mujeres que fueron reconocidas terminaron sus cursos en tejido, bordado, repostería y costura, y posterior al evento, se les entregaron algunos presentes.



Cabe hacer mención que estos cursos se pueden gestionar ante la dirección del DIF Municipal y con esto, beneficiar a mujeres de más colonias de Tuxtepec.

