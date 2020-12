Comunidad trans y mujeres, piden alto a violencia en Oaxaca

-Marcharon para exigir justicia por el asesinato de Geovanna y de Sherlyn

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Con las consignas “Ni una más”, “Justicia para Geovanna”, integrantes de la comunidad trans, respaldados por familiares de la víctima, exigieron justicia por el asesinato de esta joven integrante de la comunidad trans, quien fue reportada como desaparecida el pasado 25 de noviembre en San Agustín Etla y cuyo cuerpo fue localizado el 1 de diciembre en Santiago Suchilquitongo.

Esta exigencia dijo uno de los manifestantes, es para todas las mujeres sin importar si son heterosexuales, lesbianas o trans, pues este tipo de crímenes enlutan a las familias, por ello a una sola voz exigieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que haga algo para detener a los responsables de este crimen.

El punto de reunión fue la fuente de las ocho regiones, ahí se dieron cita alrededor de cincuenta personas quienes llevaban pancartas, al frente de la fuente, colocaron una fotografía de Geovanna y las cartulinas que llevaban, luego de la conferencia de prensa, varios se sentaron y tomaron sus cartulinas.

Mencionaron que van a pedir una audiencia con el Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez, a quien le presentarán un acta constitutiva con la firma de quienes participaron en la marcha, misma que se la entregarán de manera directa al Fiscal y a las autoridades correspondientes.

Dijo que para los integrantes de la comunidad trans, familiares, amigos y vecinos de Geovanna y Sherlyn, es una pérdida lamentable, sobre todo por la forma violenta en que les quitaron la vida, incluso este crimen lo calificó como de odio hacia ellas y hacia las mujeres en general y piden que estos crímenes no se queden nada más en una carpeta de investigación.

Pos tu parte Jesús Joshua integrante del Colectivo Vecinal Oaxaca, mencionó que estos no son casos aislados, ni los únicos que se han registrado en la entidad, dijo que una persona conocida como “Chiquis” se encuentra en calidad de desaparecida en Puerto Escondido, por ello reiteró el llamado de que se deje de estar matando a los integrantes de la comunidad trans.

Geovanna se destacó en el ámbito social por su participación en certámenes de belleza, mientras que Sherlyn, era dueña de una estética y fue asesinada al interior de su establecimiento en el bario del Ex Marquesado, en la ciudad de Oaxaca.

