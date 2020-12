Autoriza Cabildo Casa de Cultura como Recinto Oficial del Informe de Gobierno de Noé Ramírez

-Habrá acceso restringido y se aplicarán protocolos sanitarios.

-Invitan a la ciudadanía a seguir este acto a través de redes sociales y páginas oficiales del Ayuntamiento de Tuxtepec.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- La noche de este viernes, el Cabildo en pleno declaró Recinto Oficial el jardín de la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo”, para que a 5 meses de haber tomado el cargo como alcalde tuxtepecano, el próximo 13 de diciembre Noé Ramírez Chávez rinda el Segundo Informe de Gobierno de la actual Administración Municipal.

Fue el Presidente Noé Ramírez Chávez quien al hacer uso de la palabra hizo la propuesta a los concejales para que el jardín de la Casa de la Cultura fuera el Recinto Oficial para el Informe de Gobierno, poniéndolo a consideración del Cuerpo Colegiado para su análisis.

En una ronda de intervenciones de los concejales, el munícipe tuxtepecano les hizo saber cómo se llevará a cabo la logística para que este acto se lleve en orden y se pueda guardar la sana distancia, así como todas y cada una de las medidas sanitarias para prevenir posibles contagios de Covid-19.

El Presidente Noé Ramírez Chávez les hizo saber que el acto será en un espacio al aire libre, el acceso restringido y quienes lo hagan tendrán que usar de manera obligatoria el cubrebocas, serán sanitizados a la entrada, se les aplicará gel antibacterial, se tomará la temperatura y las sillas tendrán la distancia recomendada entre una y otra para que los asistentes cumplan con la sana distancia.

Así también hizo el exhorto a la ciudadanía para evitar asistir a este acto con el que él como Presidente rendirá cuentas del estado que guarda el municipio de Tuxtepec y, para que vean a través de las redes sociales y las páginas oficiales del Gobierno Municipal.

Tras el análisis y la discusión, el Cabildo tuxtepecano autorizó por unanimidad que el jardín de la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, sea el Recinto Oficial del Segundo Informe de Gobierno.

