Tras provocar una disputa y dar positivo en el alcoholímetro, destituirán a 4 policías de Xoxocotlán

-Uno de los detenidos fue identificado como comisario de Seguridad Pública

En Santa Cruz Xoxocotlán, ciudadanos y autoridades auxiliares aprehendieron a cuatro elementos de la policía municipal, por escandalizar y accionar sus armas de fuego, tras presuntamente encontrarse en estado de ebriedad.

Los elementos fueron identificados como Óscar S.R., Nicolás R.H., Hugo G.S. y Victor Hugo A.L., este último quien funge como comisario de Seguridad Pública.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 p.m., del pasado miércoles, esto de acuerdo a los reportes, además, se sabe que fueron colonos de “Los Nogales” y “San José” quienes solicitaron auxilio al número de emergencias 911, ante el temor de ser agredidos por los policías.

Al lugar acudieron autoridades auxiliares, así como también elementos de la policía local de la agencia de San Antonio Arrazola, quienes detuvieron a los uniformados y los encerraron en los separos, además de que se les decomisaron sus armas.

Finalmente por medio de un comunicado, el ayuntamiento de Santa Cruz, Xoxocotlán confirmó los hechos, además el presidente Alejandro López Jarquín indicó que los implicados serán separados y destituidos de la corporación.

“He instruido al Comisionado de Seguridad Pública Municipal, se inicie el procedimiento correspondiente en la Comisión de Honor y Justicia de acuerdo al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de nuestro municipio”

Además, recalcó que la destitución de los uniformados se da luego de dar positivo a la prueba de alcoholímetro y provocar el altercado con los policías de la comunidad.

