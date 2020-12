Si puede llevarse a cabo renovación de dirigencia: Trabajadores STPEIDCEO

-Señalan que existen protocolos sanitarios para que se lleve a cabo el cambio de la dirigencia



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La base trabajadora del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), que existen las condiciones y procedimientos necesarios para que se lleva a cabo la renovación de la dirigencia sindical.



Como ejemplo mencionaron el proceso electoral en los estado de Coahuila e Hidalgo, en dónde más de 4 millones de personas salieron a votar, para ello se diseñaron protocolos sanitarios, mismos que afirmaron pueden ser replicados en el proceso interno, señalaron que así lo hicieron saber a la dirigencia en un oficio que entregaron este 2 de diciembre.



Los trabajadores hicieron referencia al protocolo usado en ambas entidades, entre las que se encuentran la desinfección de los lugares en dónde se colocaron las casillas, instrucciones precisas para el manejo de las papeletas, credencial de elector y urnas, mismas que no podían ser tocadas por los funcionarios de casilla, así como el uso obligatorio de cubre bocas y caretas.



Otras medidas fueron el limitar el número de personas en las casillas y suspender cada tres horas la votación, para que en ese tiempo se desinfecte nuevamente el espacio, estas acciones señalaron, pueden ser replicadas para que la renovación de la dirigencia sindical se pueda dar sin ningún tipo de riesgo para los trabajadores.



Cabe recordar que el pasado 25 de noviembre, la dirigencia sindical del STPEIDCEO, emitió un comunicado en el que de acuerdo a la asamblea realizada el día 19 de noviembre del presente año y de la convocatoria emitida el día 24 de noviembre, se suspenderán las actividades para el proceso de renovación sindical.

