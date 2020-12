Reclaman personas con discapacidad, una sociedad más incluyente

-A estas alturas no son tomados en cuenta en temas políticos, sociales y económicos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Javier Mendoza Sánchez, señaló que no hay nada que celebrar y que se necesita de una necesidad incluyente, ya que a pesar de las campañas y de la solicitud de este sector, siguen sin tomarlos en cuenta.



A través de sus redes sociales, Javier Mendoza, quien actualmente es parte de un equipo de básquetbol, dijo que no hay nada que celebrar y que debe de haber unión entre ellos para que los tomen en cuenta, ya que de o ser así, siempre estarán abusando de ellos como personas con discapacidad.



En este mensaje, en torno a este día, llamó a las autoridades municipales, estatales federales que los incluyan en la política, en lo social y en lo económico, en la cultura, deporte y en otros temas más y así favorecerlos a ellos, ya que actualmente, han sido olvidados.



Aseguró que necesitan ser más incluidos y que haya las condiciones necesarias para que ellos puedan andar por las calles sin exponer su vida “necesitamos rampas”, dice en este mensaje.



Actualmente las personas con discapacidad se enfrentan a muchos retos, principalmente es la discriminación, además se enfrentan al desempleo y muchos optan por aprender un oficio y autoemplearse, pero además

