Personas con discapacidad denuncian mal estado de banquetas del centro de Oaxaca, nos arriesgamos a accidentes afirman

-En el marco del día internacional de personas con discapacidad, la asociación “Salvando Vidas” reparó algunas banquetas con recursos propios



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Las calles y banquetas del centro histórico de la ciudad de Oaxaca se encuentran en malas condiciones, situación que tienen que enfrentar todos los días las personas que discapacidad, principalmente quienes utilizan sillas de ruedas y a pesar de esto las autoridades municipales no hacen nada por repararlas.



Por ello en el marco del día internacional de personas con discapacidad, integrantes de la asociación “Salvando Vidas” llevó a cabo la reparación de algunas banquetas, Juan Carlos Salamanca quienes anda en silla de ruedas, agradeció esta labor que llevó a cabo la agrupación, pues varias banquetas se encuentran en mal estado y esto representa un riesgo para este sector, quienes diariamente se exponen a algún accidente.



El fundador de “Salvando Vidas” Manuel Chávez Núñez, comentó que estos trabajos los hacen con recursos propios y tiene alrededor de siete años haciendo este tipo de campañas, para ayudar a las personas con discapacidad, ante la falta de mantenimiento por parte de las autoridades municipales.



Además dijo que cuando hay empatía hacia la población, se pueden hacer muchas cosas como las que están haciendo, por ello mencionó que al parecer el gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín carece de dicha empatía, pues las calles y banquetas de la ciudad están en malas condiciones.



Cabe mencionar que el pasado 28 de noviembre el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez recibió el premio al Buen Gobierno, situación que fue muy criticada y señalada en redes sociales, pues la realidad de la ciudad capital contrasta con la entrega de dicho premio.

