Jesús Romero denuncia a dirigente nacional de FRENAA, por amenazas contra AMLO

-El ex diputado dijo que no se puede permitir que esta persona incite al odio y a la confrontación

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves el ex Diputado Local Jesús Romero, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del dirigente del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA) Gilberto Lozano González, por el delito de amenazas en contra del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que esta denuncia no es en contra de la libertad de expresión del lider nacional de FRENAA, sino porque en sus mensajes incita al odio y a la confrontación, principalmente hacia el proyecto que está impulsando el Presidente de la República y de manera personal en contra del mandatario nacional.

Los delitos por los cuáles denunció fueron además del de amenazas, asociación delictuosa, sedición, provocación de un delito y demás que se puedan configurar, sobre todo porque hace unos días lanzó amenazas directas en contra de la integridad física del primer mandatario en su canal de YouTube.

En dicho video comentó Chucho Romero, que Lozano González afirma tener un grupo de élite para actuar y establecer medidas drásticas si tenía algún tipo de señalamiento en su contra, situación que dijo no se debe permitir, pues no solo amenazó a López Obrador, sino a su familia y colaboradores cercanos.

Asimismo dijo que derivado de esto se debe reflexionar, pues en caso de no poner un alto, se puede generar una inestabilidad social, incluso señaló a los opositores del Presidente como el verdadero peligro para México, además lanzó un mensaje a los seguidores de Lozano González, a quienes les dijo que en el 2018 se inició un proceso de cambio en el país.

Principalmente a quienes hicieron uso del dinero para disponer de las instituciones del país para cometer arbitrariedades, despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, entre otras circunstancias que se dieron en las últimas tres décadas del gobierno que los seguidores de AMLO llaman Neoliberal.

En la denuncia que presentó, incluye la transcripción de las declaraciones de Gilberto Lozano, notas informativas, enlaces de las publicaciones en las redes sociales y una copia en disco compacto de los videos que ha subido el dirigente de FRENNA.

Comentarios

