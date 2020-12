Inauguran pavimentación en la colonia Nuevo México de San Jacinto Amilpas

-Se invirtieron 848 mil pesos del ramo general 33 fondo 3, la Presidenta municipal dijo que cerrarán el año con más inauguraciones

Graziano Gómez

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- Luego de 20 años de que habitantes de la colonia Nuevo México habían estado pidiendo la pavimentación de la calle Margarita Morales, este jueves el gobierno municipal de San Jacinto Amilpas que preside Yolanda Santos Montaño, se inauguró esta obra la cual beneficia a cientos de habitantes de la zona.

La edil mencionó que esta calles es una vía de comunicación directa con la colonia la república, además dijo que antes de la pavimentación esta calle se inundaba y esto provocaba afectaciones a padres de familia y alumnos que acuden a las escuelas que se ubican en esta área del municipio.

El monto de la inversión fue de 848 mil pesos provenientes del ramo general 33 fondo 3, que es parte de las participaciones federales que recibe el municipio para realizar obra pública en beneficio de la población, asimismo indicó que en lo que resta del año se estarán inaugurando más obras, las cuales consisten en rehabilitación de la red de drenaje, de agua potable y pavimentación de calles.

Por su parte el Director de Obras Oscar Méndez Hernández detalló que entre los trabajos que se hicieron fueron retirar la terracería y rellenar con material de calidad para compactar la base de 20 centímetros, posteriormente se aplicó el pavimento, el cual tiene una inclinación, para que las aguas pluviales se vayan al río chiquito.

Por su parte los vecinos dijeron estar agradecidos por la obra que se les realizó y mencionaron que un gobierno debe dar solución a los problemas de la población, a pesar de los conflictos políticos o internos que puedan existir en una administración municipal o de los comités de vecinos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario