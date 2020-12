Inauguran obra de pavimentación en San Andrés Ixtlahuaca

-Se invirtieron 698 mil pesos del ramo general 33 fondo 3 y beneficiará a los habitantes del barrio el progreso

Graziano Gómez

San Andrés Ixtlahuaca, Oaxaca.- Este jueves el gobierno municipal de San Andrés Ixtlahuaca, llevó a cabo la inauguración de la construcción de cien metros lineales con pavimento de concreto hidráulico en la calle el progreso, del barrio del mismo nombre, esta obra se realizó con recursos del ramo general 33 fondo 3.

El Presidente Municipal Floriberto García, comentó que con esta obra se benefician a varias familias, pues en la temporada de lluvias ese camino sufría graves daños, ocasionando que buscaran otras vías para llegar o salir de sus domicilios, el edil agregó que el barrio del progreso se ha caracterizado por ser gente trabajadora.

Por su parte uno de los habitantes del barrio El progreso, agradeció el apoyo por parte del gobierno municipal, para que esta obra se pudiera llevar a cabo y mencionó que espera que se siga beneficiando a este barrio con obras de este tipo que son de gran ayuda para la población.



Después de cortar el listón, el edil, integrantes del cabildo y habitantes caminaron por el camino recién inaugurado, cabe mencionar que el costo que tuvo la obra fue de 698 mil pesos.

