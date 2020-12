Habitantes de San Antonio Monteverde, exigen construcción de camino cosechero

-Piden a la SEMARNAT que les haga el estudio de impacto ambiental sin costo y que el gobierno del estado libere el recurso que le corresponde



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes del municipio de San Antonio Monteverde, protestaron frente a casa oficial, para demandar al Gobernador Alejandro Murat que se les construya un camino cosechero, el cual fue gestionado desde el mes de febrero de este año y hasta el momento no han tenido respuesta a esta petición.



Minutos antes se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en dónde les dijeron que es el gobierno del estado el que les tiene que dar solución a su demanda, por ello es que se trasladaron a casa oficial y amagaron que en caso de no tener respuesta, regresarán con más personas el martes para manifestarse nuevamente, así lo manifestó Francisco Castro Bautista, agente municipal de la comunidad.



Por su parte Juan Pineda Bautista, habitante de la comunidad, comentó que el camino cosechero se pretende realizar por la vía de mezcla de recursos, para ello el municipio tiene la cantidad de 600 mil pesos y piden al gobierno del estado que ponga la parte que les corresponde y que la SEMARNAT realice el estudio de impacto ambiental sin ningún costo para el municipio.



Cabe mencionar que el costo de la construcción del camino cosechero es de 3 millones de pesos, de los cuales el 30 por ciento será aportado por el municipio y el 70 por ciento restante por parte del gobierno del estado.

