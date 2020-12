Diseñarán estrategias para incrementar ventas entre el comercio Tuxtepecano



-Así mismo, buscarán que haya eventos en Tuxtepec, para activar el turismo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Comercio Alberto Reyes Conti, dijo que este año fue muy difícil para el sector comercial y sobre todo para el turismo, por lo que en este 2021 se van a enfocar en diseñar estrategias que impulsen la economía de la región.

Señaló que le van a dar el seguimiento a las empresas que en su momento mostraron interés de instalarse en Tuxtepec, además de que tocarán puertas para que eventos como la nauticopa y algunas ferias, vengan al municipio siempre y cuando, destacó, que el semáforo epidemiológico lo permita.

Comentó que se debe de aprovechar que el color en este semáforo epidemiológico es amarillo, y así el comercio pueda tener un poco más de ventas, sin descuidar las medidas de higiene, además de que este mes de diciembre es muy bueno para el comercio y repuntarán las ventas, debido al circular de dinero, tomando como referencia el Buen Fin que acaba de pasar.

Recordó que fueron más de 250 las cortinas que cerraron estos meses de contingencia, y que a pesar de esto otros comercios pequeños y grandes abrieron, reiteró que seguirán impulsando estrategias para que el comercio vaya incrementando sus ventas.

Cabe destacar que el sector comercial fue uno de los más afectados debido a que optaron por cerrar los negocios no indispensables, lo que provocó que no tuvieran ingresos, por lo que ven una esperanza en los próximos días, con la llegada de los aguinaldos.

Comentarios

