Busca INJEO llevar programas a todos los jóvenes del estado

-Además buscan contar con un padrón para conocer cuántos son los jóvenes que hay en Oaxaca

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En su visita al municipio de Tuxtepec, la Titular del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (INJEO) Gabriela Pérez López, señaló que están buscando llegar a más jóvenes y con esto acercarle todos los servicios y programas que ofrecen como instituto.

Dijo que se enfrentan a un grave problema ya que no han podido llegar a todos los espacios, por lo que quieren llegar a todos los espacios y con esto tener un padrón de jóvenes a nivel estatal.

Agregó que primero buscan fortalecer las redes sociales, después se enfocarán en llegar a todos los espacios, principalmente a aquellos en donde hay más pobreza.

Estas declaraciones de la Directora del INJEO fueron previas a una reunión que sostuvo con jóvenes de la cuenca, así como de directivos de algunas universidades, con la finalidad de informarle de las actividades que piensan realizar posteriormente que son las premiaciones académicas con tabletas, trabajar en temas de reforestaciones.

Además dijo, que están buscando la forma de apoyar a los jóvenes en el tema del desempleo, por lo que en próximos días, anunciaran cursos y talleres, que sirvan como herramientas a este sector.

