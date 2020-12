Suspenden sesión en Congreso de Oaxaca, no hay acuerdos para elegir a nueva mesa directiva

-Tiene más de dos semanas de que se debió haber elegido a los integrantes de la mesa directiva



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La sesión del Congreso de Oaxaca de este miércoles fue suspendida debido a que no hay acuerdos para elegir a quienes integrarán la mesa directiva y quién la presidirá, esta suspensión se dio a tan solo unos minutos de haber iniciado la sesión, misma que inició con un retraso de poco más de una hora.



Fue el actual Presidente de la Mesa Directiva Jorge Villacaña Jiménez, quien propuso la pleno la suspensión de la sesión, propuesta que fue avalada por la mayoría de los legisladores y es que los diputados y diputadas no se han logrado poner de acuerdo en quién presidirá la mesa directiva.



La elección de la nueva mesa directiva se debió haber realizado el pasado 15 de noviembre, cuando inició el tercer año de ejercicio legislativo, sin embargo esto no se llevó a cabo ante la falta de acuerdos y a más de 15 días la situación no ha cambiado, es por ello que Villacaña Jiménez continúa al frente de la mesa directiva.



Cabe mencionar que entre los legisladores que buscan la presidencia se encuentran Arsenio Mejía de la bancada del Partido Encuentro Social, Aurora López Acevedo o Victoria Cruz Villar por el Partido Verde, incluso se dice que hay un acuerdo para que César Morales Niño del Partido del Trabajo vuelva a presidir la mesa directiva.



No obstante existen comentarios entre los legisladores, que en este tercer año legislativo, la mesa directiva debe ser presidida por una mujer, pues en los dos años anteriores han sido hombres los que han ocupado ese cargo.

