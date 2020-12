Se vislumbra problema de transporte en Loma Bonita

-Taxistas locales piden que las rutas foráneas no ingresen al mercado central

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Podría surgir un problema de transporte en el municipio de Loma Bonita, ya que los taxistas locales exigen que las urvans no tengan su terminal en el Mercado Vicente Guerrero, como actualmente lo hacen, problema que podría agudizarse si ambas partes no dialogan.

El líder de los taxis de Loma Bonita, Aniceto Corcino, informó que ellos lo que piden es que los choferes de las urvans que vienen de comunidades veracruzanas como Tlacojalpan, no lleguen hasta el Mercado Vicente Guerrero si no hasta el Hospital Comunitario, ya que en su ruta levantan pasaje que dejan en el mercado, quintándoles trabajo que ellos pueden realizar y por lo tanto ingresos.

Por esta situación, están solicitando a las autoridades de tránsito que intervengan para que ya no permitan que la terminal de estas urvans, esté al interior del Mercado Central.

Sin embargo, el retirar esta terminal del Mercado, provocó la molestia de los locatarios quienes argumentan que dejarían de tener ingresos, ya que los ciudadanos al bajar en este punto generan ganancias para los locatarios, quienes lo que están pidiendo son ventas ya que debido a la contingencia por un tiempo tuvieron que cerrar este mercado.

Por su parte el Comandante de tránsito de este municipio, señaló que este problema solo puede solucionarse cuando ambas partes se sienten a dialogar y tomen acuerdos, y que respeten las concesiones que en su momento les entregó el gobierno de Veracruz, ya que las urvans son del estado vecino.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario