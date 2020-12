Pese a recorte en presupuesto, no se afectará rubros de salud, educación y seguridad: Diputado Mauro Cruz

-Mencionó que el plazo que tienen para aprobar el presupuesto vence el próximo 10 de diciembre



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El próximo diez de diciembre vence el plazo para que el Congreso del Estado apruebe el presupuesto que se ejercerá en el 2021, el cual sufrió un recorte considerable, comparado con el presupuesto asignado para este año, los rubros en dónde se buscará que haya menos afectaciones son seguridad, salud y educación.



El Diputado Local Mauro Cruz Sánchez, quien es integrante de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, informó que están haciendo una revisión detallada del presupuesto que presentó el poder ejecutivo, esto dijo debe hacerse en los próximos días, pues disponen de pocos días para aprobar el presupuesto.



En cuanto al presupuesto asignado al Congreso, indicó que se sigue manteniendo el presupuesto de 409 millones, al igual que el monto que recibirá el poder judicial, asimismo indicó que el presupuesto aprobado para el 2020 fue de 76 mil millones de pesos.



Esta declaración la hizo previo a la sesión que se llevó a cabo este miércoles en el pleno del recinto legislativo, misma que fue declarada en receso, debido a que no hubo acuerdos para nombrar a quien presidirá la mesa directiva en este tercer y último año de la 64 legislatura local.

