Inician pruebas del CityBus en la ciudad de Oaxaca

-En la primera etapa se cubrirá la ruta de Viguera al parque del amor



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles se iniciaron las pruebas del sistema de transporte CityBus en lo que será la primera ruta que va de Viguera al parque del amor y a la central de abasto, dicha ruta tiene una distancia de 12 kilómetros, el objetivo de esta prueba fue medir el tiempo y demás factores para que en enero se pueda empezar a dar el servicio.



Cuando se presentó este proyecto, el Gobernador Alejandro Murat comentó que para enero de 2021 se tiene pensado que este nuevo sistema de transporte público pueda estar funcionando y así dar un mejor servicio a la población de la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca.



Las unidades que darán el servicio son nuevas, modernas, cómodas y de alta calidad, este sistema de transporte público ya opera en otras ciudades del país como la Ciudad de México y ahora Oaxaca se suma a este listado, finalmente cabe mencionar que la inversión para este proyecto es de aproximadamente 100 millones de pesos.

