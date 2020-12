Habitantes de San Isidro Aloápam exigen entrega de recursos del ramo 28 y 33

-Se manifestaron en el Congreso del Estado para que se le exija a la autoridad municipal que les entreguen los recursos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes del municipio de San Isidro Aloápam, se manifestaron en la sede del Congreso Local, para pedir la intervención de los legisladores, pues la autoridad municipal se niega a entregarles los recursos de los ramos 28 y 33, mismos que afirmaron no han recibido desde hace más de 15 años.



Los manifestantes señalaron al Presidente Municipal de negarse a realizar la gestión correspondiente para que este recurso sea entregado a las comunidades y así se pueda realizar obra pública, pues detallaron que no se ha realizado ningún trabajo en lo que va de la administración.



Los manifestantes formaron una comisión para ser atendidos por algunos legisladores y así atender su demanda, uno de los Diputados que se acercó a los manifestantes fue Ángel Domínguez Escobar, quien dijo que es necesario que se atienda este problema y así se puedan aplicar estos recursos en beneficio de la población.

