Diputados protestan por incremento de feminicidios

-Exigen a la Fiscalía y autoridades correspondientes hacer justicia ante estos crímenes



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Al grito de “ni una menos” y con pancartas con el mensaje “basta, nos están matando”, diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, se manifestaron en el salón de pleno, para exigir a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que se haga justicia y se esclarezcan los casos de feminicidios que se han registrado en el estado durante las últimas semanas.



Esta acción la llevaron a cabo justo después de que se declaró el receso en la sesión, la iniciativa de esta propuesta estuvo a cargo de la Diputada Hilda Pérez Luis y el resto de los legisladores se sumaron en esta exigencia, sin tomar en cuenta el color partidista, pues lo único que los unió, fue que se haga algo en contra de los feminicidios.



Cabe mencionar que esta exigencia se ha hecho por parte de varios diputados y diputadas en otras sesiones, incluso han pedido la comparecencia del Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez, para que explique qué se está haciendo en cuanto los feminicidios y que responda a los cuestionamientos que los legisladores le vayan a hacer sobre el tema.



Y es que el Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GESMujer), ha dado a conocer la cifra de mujeres que han sido violentadas, desaparecidas o asesinadas durante el gobierno de Alejandro Murat, además de que el avance en las investigaciones es poco o nulo y en lugar de que este delito vaya a la baja, en las últimas semanas ha habido un incremento de feminicidios.



El caso más reciente es el caso de Geovanna A.R. de 27 años de edad, quien desapareció el pasado 25 de noviembre en San Agustín Etla y cuyo cuerpo fue localizado una semana después en una barranca en el paraje conocido como “El campamento” en el municipio de Santiago Suchilquitongo.



De acuerdo a cifras dadas a conocer por GESMujeres, en lo que va del sexenio de Alejandro Murat se tienen registrados 477 casos de feminicidios, incluyendo niñas y jóvenes que han sido privadas de la vida de manera violenta, tan solo en este año se han registrado 94 feminicidios, de los cuales el 25 por ciento de estos crímenes se han dado de manera violenta.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario