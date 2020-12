Defensores emprenden campaña para denunciar daños al muro boulevard

-Piden denunciar a quien invada, corte árboles y tire basura y escombro



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el pasado domingo algunos defensores del muro boulevard emprendieron una campaña con la finalidad de que los ciudadanos denuncien en caso de que alguien siga ocasionándole daños a este espacio.



Uno de los encargados de este movimiento Bernardo Soriano informó que a 4 meses de que iniciaron con la defensa de este espacio, decidieron dar un paso más y fue esta campaña de denunciar a quien esté invadiendo, tirando basura o escombro, pero también que denuncien a todos aquellos que corten los árboles, y así seguir conservando este espacio.



Por lo tanto colocaron lonas en varios puntos del muro boulevard con la finalidad de que se denuncien estos actos a los número 287 110 56 60, el 287 183 17 08 así como l 287 154 82 07, haciendo hincapié en que su denuncia será de manera anónima.



Aunado a esto, Bernardo Soriano pidió a las autoridades que presenten un proyecto para el muro que escuche a varios sectores pero que además los involucre, como es el caso de las personas con alguna discapacidad, ya que en todo el muro no hay espacio para ellos.



Esta campaña de la denuncia se da a 4 meses de que iniciaron con la defensa del muro boulevard, y se da a días de que el gobierno municipal anunció que la Comisión Nacional del Agua (conagua) les entregó una concesión del muro boulevard por 10 años, y por lo tanto emprenderán procedimientos jurídicos contra aquellos que estén invadiendo este espacio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario