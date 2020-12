Decreto 809, busca que Gobierno de Oaxaca ejecute de manera transparente los 3,500 mdp: Comisión Deuda Publica

-El Congreso estará vigilante que los recursos sean aplicados en lo más necesario enfocándose en SINFRA y CEA, que son los que mas recursos aplicarán.

Valle Nacional, Oaxaca.- La Diputada Local del Distrito 09 y Presidenta de la Comisión de la Deuda Publica de Oaxaca Griselda Sosa Vázquez, mencionó que a pesar de la polémica generada por el decreto 809 donde se le otorgó 3,500 millones de pesos al Gobierno del Estado ha sido vigilado por la XLIV Legislatura para que peso por peso, sea ejecutado de manera transparente en este año.

Señaló que con esta Comisión el Congreso de Oaxaca va a la vanguardia, debido a que en ningún estado del país cuenta con esta comisión para vigilar los recursos, que se viene aplicando en todo el Estado por parte del Ejecutivo Estatal.

Así mismo, explicó que las instancias que mayormente se le ha estado dando seguimiento es a SINFRA y el CEA, pues resaltó que son las ejecutores donde más se le ha invertido estos recursos de la deuda pública, enfocado en el sector poblacional con proyectos de primera necesidad, por lo que dijo que es necesario estar atento para que haya mejor transparencia en el manejo de estos recursos.

Aún así reconoció que han encontrado irregularidades con el retraso en algunas obras, sin embargo detalló que las Instancias deben aclarar el porque de esta situación, pues reiteró que es la banca quien otorgó las difrentes líneas de crédito, también exigen una explicación de a donde va parar ese dinero, pues reiteró que el manejo de los recursos cuenta con un tiempo específico para ser ejecutado, pues manifestó que los recursos siguen disponibles.



Así también enfatizó Sosa Vásquez que tan solo en la ciudad de Tuxtepec se esta aplicando alrededor de 50 millones de pesos en electrificación, agua potable y pavimentación, siendo esta última en la cual no ha arrancado por lo que espera que SINFRA, de una explicación del porque de esta demora si existe un tiempo limitado para ser entregado.

