Concluye SEPIA primera ronda del proyecto M2, diseñado para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, en 10 municipios

-Es uno de los cuatro ejes que la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano han implementado en la entidad, con la finalidad de trabajar en la prevención y erradicación de la violencia de género.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Como parte de las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en Oaxaca, la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA) del estado, que encabeza Eufrosina Cruz Mendoza, concluyó el primer recorrido por 10 municipios de la entidad, en los que implementaron talleres para la prevención y erradicación de la violencia de género.

Estos talleres, está dirigidos a madres y padres de familia, así como a la niñez, en temas de valores, autocuidado, derechos sexuales y reproductivos, violencia sexual, embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual.

Cabe señalar que los recorridos se realizaron en 10 municipios donde se identificó alta incidencia de alcoholismo, drogadicción, embarazos en adolescentes, y abuso sexual infantil.

En total se llevaron a cabo un total de 107 talleres en el mes de noviembre, en Buena Vista, Magdalena y San Francisco, agencias de San Agustín Loxicha, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional en las agencias del Ciruelo y collantes, Putla Villa de Guerrero, Santo Domingo Tepuxtepec y en la agencia Llano Crucero, Mazatlán Villa de Flores, Huautla de Jiménez, San Juan Bautista Valle Nacional y San Mateo Yetla agencia municipal, San Juan Guichicovi, y Candelaria Loxicha.

En este sentido, la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano destacó que, en estas jornadas, a las niñas y niños se les dio información sobre valores y autocuidado físico y emocional para un desarrollo integral y pleno, mientras que con los adolescentes se habló de derechos sexuales y reproductivos, educación sexual y violencia sexual, para informar y sensibilizar sobre el ejercicio de su sexualidad, así como para la toma de decisiones en su plan de vida.

La secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, Eufrosina Cruz Mendoza destacó que es importante el trabajo con la niñez y la adolescencia, porque son ellos quienes reproducen los patrones de violencia que viven día a día en sus comunidades.

“Cuando un niño, una niña o los adolescentes ven que en su casa hay violencia, es casi un hecho que seguirán actuando de la misma manera, se convierten en reproductores de violencia.

“Por eso es importante que trabajemos con ellos y los eduquemos para que aprendan a respetar la equidad de género y valorar lo que representan las mujeres en nuestras comunidades”, dijo Eufrosina Cruz

También, las madres y padres de familia formaron parte de esta jornada, en el taller de crianza positiva que tiene como objetivo sensibilizar e informar sobre los estilos de crianza, espacios familiares y relaciones libres de violencia.

De igual forma, las autoridades municipales participaron con la prevención y atención de primer contacto con niñas y niños para crear redes de apoyo en la comunidad.

Esta jornada realizada de manera conjunta entre la SEPIA y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual forma parte de cuatro proyectos estratégicos implementados en 30 municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres con población indígena y afromexicana.

