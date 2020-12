Con campaña, Cruz Roja busca recabar recursos para solventar gastos

-No hubo colecta por lo que buscarán la forma de recabar un poco de recursos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de captar recursos y solventar los gastos del servicio de emergencias en la Cruz Roja Delegación Tuxtepec, anunciaron una campaña que emprenderán en próximos días.



La reina Juvenil María José Pérez Morales explicó que a través de sobres solicitará el apoyo a los ciudadanos, comerciantes y diversos sectores, mismos que se van a abrir en un evento virtual, y en donde se dará a conocer el monto que se logró juntar, ya que en este año, debido a la contingencia no se realizó la colecta nacional.



Lo recabado será para los gastos de gasolina, material de curación, gastos de mantenimiento y gastos al interior de la clínica, como la luz, teléfono, papelería, entre otros más, por lo que pidieron a la ciudadanía participar en esta campaña.



Por su parte la Presidenta de la Delegación Margarita Ahuja informó que se enfrentan a una problemática en cuanto a la captación de recursos sobre todo para solventar los gastos de mantenimiento de las unidades, por lo tanto la Reina juvenil se dio a la tarea de impulsar esta campaña



Por lo tanto entregó una carta a la joven con la cual podrá solicitar el apoyo a los ciudadanos, empresarios y comerciantes.



Es importante recalcar que a pesar de que las ambulancias acuden a los diversos llamados que se presenten, no se les paga por la gasolina o insumos que esto utilicen, por lo que cada año realizan las colectas, pero en esta ocasión debido a la contingencia no se pudo realizar.

